Simone Di Pasquale si emoziona parlando della madre e spiega | La sera del funerale ero a fare Ballando perché ho pensato a lei

Se in questi giorni, Ballando con le Stelle e tutte le persone che ruotano intorno alla trasmissione sono state in qualche modo sconvolte dal lutto gravissimo e improvviso che ha colpito Andrea Delogu, che ha perso il fratello Evan in un tragico incidente in moto, qualche settimana fa, il. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

«Mi sono armato del carattere di mia madre». Simone Di Pasquale racconta il dolore e il coraggio di tornare in pista dopo la sua perdita più grande. Il racconto sincero del ballerino tra lutto, fragilità e amore per il ballo ? - facebook.com Vai su Facebook

Simone Di Pasquale: “La morte di mamma mi ha gelato, non sapevo che fare”/ “Andato avanti per lei…” - Simone Di Pasquale, storico maestro a Ballando con le stelle, si è emozionato a La Volta Buona parlando dell’improvvisa scomparsa della mamma. Si legge su ilsussidiario.net

Simone Di Pasquale: “Il giorno del funerale di mia madre ero immobile, pensavo di non riuscire a fare nulla” - Simone Di Pasquale racconta il motivo per cui ha deciso di tornare a Ballando con le stelle appena due giorni dopo la scomparsa di sua madre ... Secondo fanpage.it

Ballando, Simone Di Pasquale: "Ho salutato mamma per l'ultima volta" - "Mi ha passato lei la passione per la danza", così Simone Di Pasquale ha annunciato a Ballando con le stelle la morte della sua mamma. Lo riporta adnkronos.com