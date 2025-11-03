Simone Di Pasquale | La mattina del funerale di mamma mi sono bloccato ma ho scelto di affrontare la vita come lei e di esserci a Ballando

Simone Di Pasquale in lacrime a La Volta Buona. Ospite di Caterina Balivo nella puntata di lunedì 3 novembre 2025, il ballerino di Ballando con le Stelle si è lasciato andare a un. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Simone Di Pasquale: «La mattina del funerale di mamma mi sono bloccato, ma ho scelto di affrontare la vita come lei e di esserci a Ballando»

Contenuti che potrebbero interessarti

«Mi sono armato del carattere di mia madre». Simone Di Pasquale racconta il dolore e il coraggio di tornare in pista dopo la sua perdita più grande. Il racconto sincero del ballerino tra lutto, fragilità e amore per il ballo ? - facebook.com Vai su Facebook

Simone Di Pasquale: «La mattina del funerale di mamma mi sono bloccato, ma ho scelto di affrontare la vita come lei e di esserci a Ballando» - «Massima attenzione, affetto, amore», racconta parlando del cast di Ballando con le Stelle. Come scrive msn.com

Per Simone di Pasquale è difficile parlare della mamma: “Pensavo di non riuscire ad affrontare il funerale” - Simone è tornato a ballare il giorno del funerale spiegando che era una passione che le ha passato proprio la mamma. ultimenotizieflash.com scrive

Simone Di Pasquale: “Il giorno del funerale di mia madre ero immobile, pensavo di non riuscire a fare nulla” - Simone Di Pasquale racconta il motivo per cui ha deciso di tornare a Ballando con le stelle appena due giorni dopo la scomparsa di sua madre ... Riporta fanpage.it