Simone Di Pasquale | La mattina del funerale di mamma mi sono bloccato ma ho scelto di affrontare la vita come lei e di esserci a Ballando

Leggo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Di Pasquale in lacrime a La Volta Buona. Ospite di Caterina Balivo nella puntata di lunedì 3 novembre 2025, il ballerino di Ballando con le Stelle si è lasciato andare a un. 🔗 Leggi su Leggo.it

simone di pasquale la mattina del funerale di mamma mi sono bloccato ma ho scelto di affrontare la vita come lei e di esserci a ballando

© Leggo.it - Simone Di Pasquale: «La mattina del funerale di mamma mi sono bloccato, ma ho scelto di affrontare la vita come lei e di esserci a Ballando»

Contenuti che potrebbero interessarti

simone pasquale mattina funeraleSimone Di Pasquale: «La mattina del funerale di mamma mi sono bloccato, ma ho scelto di affrontare la vita come lei e di esserci a Ballando» - «Massima attenzione, affetto, amore», racconta parlando del cast di Ballando con le Stelle. Come scrive msn.com

simone pasquale mattina funeralePer Simone di Pasquale è difficile parlare della mamma: “Pensavo di non riuscire ad affrontare il funerale” - Simone è tornato a ballare il giorno del funerale spiegando che era una passione che le ha passato proprio la mamma. ultimenotizieflash.com scrive

Simone Di Pasquale: “Il giorno del funerale di mia madre ero immobile, pensavo di non riuscire a fare nulla” - Simone Di Pasquale racconta il motivo per cui ha deciso di tornare a Ballando con le stelle appena due giorni dopo la scomparsa di sua madre ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Simone Pasquale Mattina Funerale