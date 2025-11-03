Simone Di Pasquale | Il giorno del funerale di mia madre ero immobile pensavo di non riuscire a fare nulla

Simone Di Pasquale racconta il motivo per cui ha deciso di tornare a Ballando con le stelle appena due giorni dopo la scomparsa di sua madre. Il ballerino si apre mostrando anche la fragilità di quel momento, ma ribadisce: "È stata lei a trasmettermi la passione per il ballo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

