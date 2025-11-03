Simon The Sorcerer | Origins l’intervista a Massimiliano Calamai- Founder e Game Director di Smallthing Studios

Ilfattoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di silenzio, Simon the Sorcerer torna a incantare i giocatori con Origins, un prequel che riporta in vita una delle saghe più amate dell’epoca d’oro delle avventure punta e clicca. Dietro al progetto c’è Smallthing Studios, team italiano che ha scelto di affrontare una sfida complessa: rispettare un’eredità storica senza restare prigionieri della nostalgia. Abbiamo parlato con Massimiliano Calamai, Founder, Game Director e Designer dello studio, per approfondire la visione dietro questo ritorno, le difficoltà di reinterpretare un’icona degli anni ’90 e le emozioni che Simon the Sorcerer: Origins intende trasmettere ai giocatori di oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

