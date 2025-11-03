Simon The Sorcerer | Origins l’intervista a Massimiliano Calamai- Founder e Game Director di Smallthing Studios
Dopo anni di silenzio, Simon the Sorcerer torna a incantare i giocatori con Origins, un prequel che riporta in vita una delle saghe più amate dell’epoca d’oro delle avventure punta e clicca. Dietro al progetto c’è Smallthing Studios, team italiano che ha scelto di affrontare una sfida complessa: rispettare un’eredità storica senza restare prigionieri della nostalgia. Abbiamo parlato con Massimiliano Calamai, Founder, Game Director e Designer dello studio, per approfondire la visione dietro questo ritorno, le difficoltà di reinterpretare un’icona degli anni ’90 e le emozioni che Simon the Sorcerer: Origins intende trasmettere ai giocatori di oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Non stiamo piangendo, ci è finita una bacchetta magica nell'occhio... Bentornato Simon The Sorcerer! https://youtu.be/DDieq76fSM8 - facebook.com Vai su Facebook
#SimontheSorcererOrigins, l'avventura grafica sviluppata da Smallthing Studios, è disponibile su Instant Gaming con uno sconto del 22%. - X Vai su X
Simon the Sorcerer Origins Guida completa - Simon the Sorcerer Origins appartiene alla categoria dei giochi che riportano indietro nel tempo e risvegliano una memoria collettiva fatta di pixel, dialoghi ... Da gamesource.it
Simon The Sorcerer Origins – Recensione - L'Italianissimo e sgargiante prequel di Simon the Sorcerer è finito nelle veterane mani del Paolone. Lo riporta thegamesmachine.it
Il ritorno di Simon the Sorcerer è tutto italiano - Dal prequel al remake, il team di Smallthing Studios punta a diventare un'eccellenza dei videogiochi narrativi ... Come scrive wired.it