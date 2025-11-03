Simeone accende il Toro e il fantacalcio | sono già 4 le reti in campionato

Il Cholito è andato a segno anche contro il Pisa. I tifosi esultano, e pure i fantallenatori. Ecco tutti i suoi numeri al Fantacampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Simeone accende il Toro, e il fantacalcio: sono già 4 le reti in campionato

Simeone accende il Toro, e il fantacalcio: sono già 4 le reti in campionato - Il Cholito è andato a segno anche contro il Pisa. Lo riporta msn.com

Il Cholito Simeone adesso è cuore Toro, stende il Napoli con un gol bellissimo - Quello del pareggio di Lang al 93° ha il sapore amaro della beffa perché annullato a causa della posizione di fuorigioco ... Come scrive fanpage.it

Simeone è il nuovo faro del Toro - In conferenza stampa mister Baroni risponde “vi vogliamo così lo dico anche io alla squadra, la voglio così”. rainews.it scrive