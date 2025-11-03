Silvia Persico la ciclista dei tre mondi | strada ciclocross e gravel

L’atleta di Cene, che ha partecipato alle scorse Olimpiadi di Parigi con l’UAE Team ADQ al fianco di Elisa Longo Borghini, ha ottenuto anche un bronzo ai Mondiali di gravel. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Silvia Persico, la ciclista dei tre mondi: strada, ciclocross e gravel

Silvia Persico chiude in bellezza: vittoria alla Veneto Women Silvia Persico ha conquistato la sua prima vittoria stagionale all’ultima gara dell’anno con la Veneto Women, reso possibile da un ottimo lavoro di squadra. Leggi di più: https://myvalley.it/2025/ - facebook.com Vai su Facebook

Veneto Women 2025, la UAE detta legge: Silvia Persico vince in solitaria! 3ª Eleonora Gasparrini, 5ª Elisa Longo Borghini - X Vai su X

Silvia Persico, la ciclista dei tre mondi: strada, ciclocross e gravel - Il tutto offrendo nuove occasioni e sviluppando ulteriori mezzi, più leggeri e più performanti per facilitare l’attività non ... Riporta ecodibergamo.it

Silvia Persico bronzo al Mondiale di ciclismo. Il ct Pontoni: «Prestazione spettacolare, le ragazze sono state superlative» - Wiebes ha imposto la propria potenza nello sprint, precedendo Vos, mentre Persico ha difeso con lucidità la terza posizione davanti a Yara Kastelijn. Come scrive ilmessaggero.it

Mondiali gravel: Silvia Persico cinquista il bronzo in Olanda - L'azzurra Silvia Persico ha conquistato la medaglia di bronzo al Mondiale Gravel, in corso in Olanda. Secondo ansa.it