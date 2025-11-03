Silvia Persico la ciclista dei tre mondi | strada ciclocross e gravel

Ecodibergamo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atleta di Cene, che ha partecipato alle scorse Olimpiadi di Parigi con l’UAE Team ADQ al fianco di Elisa Longo Borghini, ha ottenuto anche un bronzo ai Mondiali di gravel. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

silvia persico la ciclista dei tre mondi strada ciclocross e gravel

© Ecodibergamo.it - Silvia Persico, la ciclista dei tre mondi: strada, ciclocross e gravel

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

silvia persico ciclista treSilvia Persico, la ciclista dei tre mondi: strada, ciclocross e gravel - Il tutto offrendo nuove occasioni e sviluppando ulteriori mezzi, più leggeri e più performanti per facilitare l’attività non ... Riporta ecodibergamo.it

Silvia Persico bronzo al Mondiale di ciclismo. Il ct Pontoni: «Prestazione spettacolare, le ragazze sono state superlative» - Wiebes ha imposto la propria potenza nello sprint, precedendo Vos, mentre Persico ha difeso con lucidità la terza posizione davanti a Yara Kastelijn. Come scrive ilmessaggero.it

Mondiali gravel: Silvia Persico cinquista il bronzo in Olanda - L'azzurra Silvia Persico ha conquistato la medaglia di bronzo al Mondiale Gravel, in corso in Olanda. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Silvia Persico Ciclista Tre