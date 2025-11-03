Fumare sta per diventare ancora più caro. La Manovra prevede aumenti fino a 60 centesimi a pacchetto in tre anni. Un “preparare il terreno” per il vero scossone che arriverà da Bruxelles. La Commissione europea sta mettendo a punto la nuova direttiva, la “Ted” (Tobacco Excise Directive), che punta a uniformare le tasse sui tabacchi in tutti i Paesi dell’Unione. Il risultato? I fumatori italiani potrebbero pagare i pacchetti di sigarette 10 euro, 3 euro in più di oggi. Alla base di tutto il dibattito su salute pubblica, gettito fiscale e rischio contrabbando. Sigarette: rincari graduali nella Manovra per fare cassa e prepararsi all’Europa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sigarette, stangata in arrivo: ecco quanto costerà un pacchetto (e cosa prepara Bruxelles)