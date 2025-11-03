Siemens Inntea e Sunnerg Group realizzeranno impianti fotovoltaici con quadri di media tensione ecosostenibili
Siemens e Inntea, in collaborazione con Sunnerg Group, realizzeranno in provincia di Viterbo il primo impianto fotovoltaico di grandi dimensioni con una potenza di trasformazione di 12 MVA destinato alla produzione di energia elettrica per la rete pubblica. Il progetto prevede l’adozione degli innovativi quadri di media tensione blue GIS di Siemens, completamente privi di SF6, segnando un passo significativo verso una gestione dell’energia più sostenibile a livello nazionale. La scelta dei quadri elettrici di media tensione 8DJH24, isolati con gas naturale anziché con SF6, riflette l’impegno congiunto di Siemens, Inntea e Sunnerg Group nel ridurre l’uso di gas fluorurati a effetto serra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Siemens buys US software group in deal worth billions of euros - Siemens will buy American software firm, Altair Engineering, in a deal valued at more than $10bn (€9. Come scrive euronews.com