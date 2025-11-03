Arezzo, 3 novembre 2025 – Sicurezza, tre province toscane in top ten reati, Firenze è seconda -2. Sull'anno scorso i dati sono già consolidati e, anche per Firenze, descrivono ad esempio un peso crescente degli stranieri denunciati. Pure in questo frangente la Città metropolitana è seconda in Italia, restando alle spalle solo di Milano. A livello toscano, Firenze a parte, emerge poi la performance di Prato con 5.073,7 denunce ogni 100 mila abitanti, in crescita del 3,85%. La provincia pratese è settimana in Italia, ma terza per il numero di segnalazioni di danneggiamenti e terza pure per il numero di stranieri denunciati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

