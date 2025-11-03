Sicurezza tre province toscane in top ten reati Firenze è seconda -2

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 3 novembre 2025 –  Sicurezzatre province toscane in top ten reati, Firenze è seconda -2. Sull'anno scorso i dati sono già consolidati e, anche per Firenze, descrivono ad esempio un peso crescente degli stranieri denunciati. Pure in questo frangente la Città metropolitana è seconda in Italia, restando alle spalle solo di Milano. A livello toscano, Firenze a parte, emerge poi la performance di Prato con 5.073,7 denunce ogni 100 mila abitanti, in crescita del 3,85%. La provincia pratese è settimana in Italia, ma terza per il numero di segnalazioni di danneggiamenti e terza pure per il numero di stranieri denunciati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sicurezza tre province toscane in top ten reati firenze 232 seconda 2

© Lanazione.it - Sicurezza, tre province toscane in top ten reati, Firenze è seconda -2

News recenti che potrebbero piacerti

sicurezza tre province toscaneUn territorio sempre più fragile. La frana blocca due province fra Toscana e Liguria - Senso unico alternato e potenziali ritardi per le linee del trasporto pubblico interessate ... Segnala msn.com

Sicurezza e giustizia, Siena guida il gruppo delle province toscane con i risultati migliori - Siena guida la sottoclassifica dedicata a Giustizia e sicurezza del Sole 24 Ore, se si restringe la ricerca alla Toscana. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Tre Province Toscane