Sicurezza sui laghi lombardi nuovi fondi per Lario e Ceresio | dalla Regione altri 109 mila euro
Regione Lombardia ha approvato un nuovo finanziamento di 109 mila euro destinato alla sicurezza dei laghi, con particolare attenzione al Lario e al Ceresio. La misura, proposta dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, si aggiunge ai 242 mila euro già stanziati lo scorso. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Proseguono gli interventi volti ad aumentare la sicurezza in Città per gli utenti della strada. Sono stati completati i primi attraversamenti rialzati in via Isonzo, via dell’Acqua Acetosa e in via dell’Ospedaletto all’incrocio con via Asti e nel tratto tra via dei Laghi e v - facebook.com Vai su Facebook
Regione Lombardia investe nella sicurezza dei laghi: 35mila euro al Ceresio per il 2026 - Nel piano regionale da 242mila euro, fondi per vigilanza e soccorsi sui cinque bacini lombardi. Scrive laprovinciadivarese.it
Sicurezza sul Lago Ceresio: Regione Lombardia conferma il contributo di 35mila euro per il 2026 - Tra le misure previste: rafforzamento delle convenzioni con le forze dell’ordine, deroga per le moto d’acqua in acque svizzere e investimenti sul pronto intervento ... Riporta varesenews.it
Maggiore sicurezza sui laghi in estate. Dalla Regione fondi ai cinque bacini - Regione Lombardia ha confermato lo stanziamento di 242. Riporta ilgiorno.it