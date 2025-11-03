Sicurezza | Serracchiani ' Lega protesti con sé stessa'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Sono penose le proteste della Lega per i dati sulla criminalità, come se al Viminale non sedesse un loro ministro e il segretario non fosse vicepremier. Se la prendano con sé stessi perché dopo tre anni non funziona il trucchetto dello scaricabarile. Adesso la Lega governa, ha responsabilità dirette per la sicurezza e se vuole può decidere di mettere più soldi in finanziaria per le forze dell'ordine. Sempre che il ministro dell'austerità Giorgetti glielo lasci fare". La deputata dem Debora Serracchiani risponde agli esponenti della Lega che, riferendosi ai dati del Sole 24 Ore sulla criminalità, accusano la sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sicurezza: Serracchiani, 'Lega protesti con sé stessa'

Scopri altri approfondimenti

Sicurezza, la ricetta-Lega: "Più agenti sul territorio e un Cpr per la Toscana" - Il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, all’iniziativa nella sede di via Cattaneo: "La questura? Secondo lanazione.it

Le fibrillazioni nel centrodestra: “In Lombardia è allarme sicurezza, Meloni dia più ascolto alla Lega” - Milano – Chi per lavoro è abituato a leggere i comunicati stampa con i quali i politici di centrodestra e centrosinistra commentano i fatti e i drammi della cronaca nera non può non notare il ... Segnala ilgiorno.it