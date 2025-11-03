Sicurezza Pisa mantiene il record negativo | è prima in Italia per furti in abitazione

Niente di nuovo ‘sotto il sole’ - purtroppo, verrebbe da dire -: i dati del Viminale, anticipati sulle pagine Sole 24 Ore, relativi ai reati denunciati nell'anno solare 2024, piazzano Pisa ancora una volta in cima alla classifica dell'indagine sulla sicurezza nell'ambito dei furti in abitazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

