Sicurezza in aumento la microcriminalità Firenze e Milano le città più pericolose
I reati segnalati nel 2024 sono stati 2,38 milioni, l'1,7% in più rispetto al 2023, in aumento del 3,4% sul 2019 e sopra i livelli anche del 2018. Oltre un milione i furti in appartamento. 🔗 Leggi su Repubblica.it
