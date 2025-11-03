Sicurezza Gonario Antonio Rainone sarà il nuovo vicario del questore
Avvicendamento ai vertici della questura di Monza e Brianza. Paola Morsiani, vicario del questore in carica - ovvero l'alto funzionario che sostituisce il questore in sua assenza - è infatti andata in pensione lasciando il posto a Gonario Antonio Rainone.
Il sindacato della Polizia di Stato Silp Cgil «ringrazia e saluta il vice questore aggiunto dottor Gonario Antonio Rainone che, dopo aver ...