Sicurezza Gonario Antonio Rainone sarà il nuovo vicario del questore

Monzatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvicendamento ai vertici della questura di Monza e Brianza. Paola Morsiani, vicario del questore in carica - ovvero l'alto funzionario che sostituisce il questore in sua assenza - è infatti andata in pensione lasciando il posto a Gonario Antonio Rainone.Chi è il nuovo vicario del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

