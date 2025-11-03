Sicurezza e tutela del lavoro | a Novara nasce il tavolo tecnico

Novaratoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutela e sicurezza sul lavoro: a Novara nasce il tavolo tecnico. Il primo incontro, che si è tenuto nei giorni scorsi a Novara in Prefettura, è formato da Asl Novara, enti, parti sociali, ordini, e promuove la cultura della prevenzione e promozione della salute e sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

