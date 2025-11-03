Sicurezza e criminalità | nelle Marche Fermo la più ‘calda’ Macerata la più tranquilla

Fermo, 3 novembre 2025 — Le Marche restano tra le regioni più tranquille d’Italia, ma con alcune ombre che emergono dal nuovo Indice della criminalità pubblicato dal Sole 24 Ore, basato sui dati del Ministero dell’Interno relativi ai reati denunciati nel 2024. Nella graduatoria nazionale, che vede al vertice Milano (6.952,4 denunce ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (6.507,8), Roma (6.401,9), Bologna (6.136,2) e Rimini (6.099,5), le province marchigiane si collocano tutte nella parte bassa della classifica, confermando un quadro di relativa sicurezza diffusa. Fermo la più ‘calda’ delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza e criminalità: nelle Marche Fermo la più ‘calda’, Macerata la più tranquilla

