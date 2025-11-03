SICILIA; FLASH MOB DELLA LEGA A MESSINA PER DIRE SI AL PONTE SULLO STRETTO

Un flash mob molto partecipato ha radunato tantissimi militanti della Lega e cittadini per dire “Sì al Ponte sullo Stretto, non rubateci il futuro”. Dalle 19.00 di oggi a Messina si continua a manifestare affinché l’infrastruttura non venga bloccata. “Tredici miliardi e mezzo per realizzare il Ponte sullo Stretto - dichiara il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega - sono il più grande investimento in un’unica opera che l’Italia sta sostenendo in questo momento. Il Ponte verrà realizzato perché la determinazione di Governo e Parlamento è chiara e la ribadiamo anche dopo il parere della Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - SICILIA; FLASH MOB DELLA LEGA A MESSINA PER DIRE SI AL PONTE SULLO STRETTO

