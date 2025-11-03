Siamo parole letture per rompere il silenzio | ecco come partecipare
Non vogliamo più minuti di silenzio. Vogliamo parole che disturbano, che denunciano, che resistono. Parole che non chiedono permesso per esistere. Il Collettivo Morgan3 dà il via a Siamo parole – Letture per rompere il silenzio, unreading transfemminista e intersezionale nato per restituire voce. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
