Siamo parole letture per rompere il silenzio | ecco come partecipare

Messinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non vogliamo più minuti di silenzio. Vogliamo parole che disturbano, che denunciano, che resistono. Parole che non chiedono permesso per esistere. Il Collettivo Morgan3 dà il via a Siamo parole – Letture per rompere il silenzio, unreading transfemminista e intersezionale nato per restituire voce. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

