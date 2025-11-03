' Siamo foresta' incontro con la dottoressa Antonia Lopez Gonzalez a Castelnuovo Val di Cecina
Venerdì 7 novembre alle ore 15:00 – Ex Cinema Tirreno, Castelnuovo di Val di CecinaLe associazioni culturali Le Ragazze del Mercoledì e Le Amiche di Mafalda invitano la cittadinanza a partecipare all’incontro “Siamo Foresta”, che si terrà venerdì 7 novembre presso l’ex Cinema Tirreno a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Scopri altri approfondimenti
OGGI 1 NOVEMBRE SIAMO APERTI DALLE 9:30 È tempo di scegliere il tuo albero di Natale! Da Magazzini Mangini trovi una foresta di alberi incantati: realistici, innevati o floccati, con apertura ad ombrello facilissima, in tante altezze e a prezzi sempr - facebook.com Vai su Facebook