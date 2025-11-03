Si traveste da Jackie Kennedy con l’abito insanguinato | Julia Fox difende il suo costume di Halloween dalle critiche | È un omaggio

Julia Fox si è trovata al centro di una violenta polemica per aver indossato, come costume di Halloween 2025, una replica del celebre tailleur rosa insanguinato che Jacqueline Kennedy Onassis indossava il 22 novembre 1963, quando suo marito, il presidente John F. Kennedy, venne assassinato mentre sedeva accanto a lei nella limousine presidenziale a Dallas. Alle numerose critiche – arrivate anche dalla famiglia Kennedy – la Fox ha pubblicato una lunga dichiarazione in cui spiega che il suo non voleva essere un semplice costume ma un “messaggio forte”. L’attrice ha ricordato come, dopo l’assassinio del marito, la ex first lady rifiutò di cambiarsi d’abito, dichiarando: “Voglio che vedano cosa hanno fatto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

