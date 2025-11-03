Si strappa il braccialetto elettronico e si avvicina alla ex | 46enne arrestato a Scampia

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché denunciato per aver tolto il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

