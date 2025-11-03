’Si son presi i nostri cuori’ | il viaggio Canzoni sulla pace con Bellelli

· La rassegna ’Sogni ed emozioni’, al multisala Novecento di Cavriago, prosegue in questo inizio settimana con il film ’Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia’, di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in programma stasera alle 20,30, domani alle 21,15 e mercoledì alle 18,15 e alle 21. Palermo, 1979. Il sostituto procuratore al tribunale per i minorenni Francesca Morvillo è sposata con un giurista, ma di lì a poco incontrerà l’uomo del destino: il giudice Giovanni Falcone, appena lasciato dalla moglie. L’attrazione è immediata, non solo personale ma anche professionale, perché i due condividono il modo di intendere la giustizia e hanno un analogo approccio rispettoso verso le persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

