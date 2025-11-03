Si schianta con lo scooter a Trastevere e muore | Andrea Romoli stava tornando dalla sua festa di compleanno

Andrea Romoli è morto dopo aver festeggiato il suo compleanno a Trastevere. Per cause non note, ha perso il controllo del suo scooter, finendo contro uno spartitraffico e perdendo la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

