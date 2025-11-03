«Seguo con profonda apprensione l’evolversi delle operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, a Roma. Il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza vanno alla persona che in queste ore sta lottando per la vita sotto le macerie e alla sua famiglia, a cui auguro con tutto il cuore che questo dramma si concluda con un esito positivo». Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Desidero ringraziare tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e i soccorritori che stanno intervenendo con coraggio, professionalità e abnegazione in un contesto di estrema difficoltà. Ci stringiamo attorno a tutte le persone colpite da questo grave evento», conclude. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Si scava a mani nude per salvare l’operaio sotto le macerie della Torre dei Conti. Meloni: seguo con apprensione la vicenda