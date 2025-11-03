Si rivede il gufo reale mancava dagli anni ' 90

Buone notizie per l'ambiente: il gufo reale è tornato nelle terre della Toscana, lo conferma un progetto di ricerca condotto dal Centro Ornitologico Toscano a partire dal 2018 e che è ancora in corso. Questo rapace raro, così affascinante e misterioso, gode del più alto livello di protezione dall’Unione Europea, era considerato assente come nidificante a partire dagli anni ’90 del secolo scorso. Tuttavia è sempre stato presente nella regione, specialmente nell’area appenninica, dove predilige ambienti misti con pareti rocciose per la nidificazione e spazi aperti per la caccia.Individuarlo non è facile, è molto elusivo nelle sue abitudini crepuscolari e notturne. 🔗 Leggi su Lanazione.it