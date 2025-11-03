Si è costituito l’uomo che ha investito e ucciso lo zio di Laura Pausini

Si è costituito presentandosi agli uffici della polizia locale di Bologna l’uomo che domenica 2 novembre, lungo gli stradelli Guelfi, ha investito e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura. Dopo aver travolto il 78enne, che era in bicicletta, si era dato alla fuga senza prestare soccorso: il pirata della strada, da quanto emerge, è un 29enne di nazionalità rumena-moldava, residente a Rimini. Era al volante di un’Opel Astra nera, rintracciata dai carabinieri di San Lazzaro alcune ore dopo l’incidente, a un paio di chilometri di distanza dal luogo dell’impatti. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. 🔗 Leggi su Lettera43.it

