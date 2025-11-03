Si è costituito l’uomo al volante dell’auto che ha travolto e ucciso Ettore Pausini
Si è presentato agli uffici della polizia locale di Bologna. E’ stato denunciato in stato di libertà. 🔗 Leggi su Repubblica.it
