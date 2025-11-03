Si costituisce il Laboratorio Tematico Intercultura
Sono stati individuati i 12 componenti del nuovoLaboratorio Tematico Intercultura, organismo di consultazione permanente dedicato alla promozione e valorizzazione della diversità culturale.I componenti del Laboratorio saranno: Giacomo Zambrelli dell’Associazione Missione Parma, Verena Saccani del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
Oggi in biblioteca si è svolto il secondo incontro del laboratorio #UBTXS - Una Biblioteca Tutta per Se organizzato da Hamelin associazione culturale e dedicato a ragazz* delle scuole superiori. Il progetto nasce nel 2018 per sensibilizzare ragazz* su violenza - facebook.com Vai su Facebook
MIM: Laboratorio interculturale - Loreto (An) In programma per la quinta giornata del Meeting internazionale sulle migrazioni di Loreto un Laboratorio Interculturale organizzato dalla Cooperativa sociale Mondo Solidale. Si legge su vita.it
Scuola, da Intercultura tre laboratori di «Cittadinanza globale» - Promuovere nelle scuole interventi educativi sul tema della cittadinanza globale rivolti a docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado: è l'obiettivo di “Ciseilab, laboratori di ... ilsole24ore.com scrive