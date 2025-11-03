Si costituisce il Laboratorio Tematico Intercultura

Sono stati individuati i 12 componenti del nuovoLaboratorio Tematico Intercultura, organismo di consultazione permanente dedicato alla promozione e valorizzazione della diversità culturale.I componenti del Laboratorio saranno: Giacomo Zambrelli dell'Associazione Missione Parma, Verena Saccani del.

