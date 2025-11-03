Si costituisce il 29enne automobilista che ha travolto e ucciso lo zio di Laura Pausini

Feedpress.me | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è presentato nel pomeriggio al comando della polizia locale l’ automobilista di 29 anni che nel primo pomeriggio di ieri, a bordo di una Opel Astra, ha investito il ciclista di 78 anni, Ettore Pausini, sugli Stradelli Guelfi a Bologna. L'anziano, zio della cantante Laura e barbiere di Piazza Azzarita, è deceduto per le ferite riportate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

si costituisce il 29enne automobilista che ha travolto e ucciso lo zio di laura pausini

© Feedpress.me - Si costituisce il 29enne automobilista che ha travolto e ucciso lo zio di Laura Pausini

Scopri altri approfondimenti

costituisce 29enne automobilista haLaura Pausini, si costituisce l'automobilista che ha investito e ucciso lo zio della cantante: è un 29enne - Si è presentato al comando della polizia locale l'automobilista di 29 anni che nel primo pomeriggio di ieri, a bordo di una Opel Astra, ha investito il ciclista di 78 anni, Ettore Pausini, sugli Strad ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Costituisce 29enne Automobilista Ha