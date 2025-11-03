Si chiama Stato W ma si legge teletrasporto non come Star Trek la scoperta rivoluzionaria è giapponese

Cultweb.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alzi la mano chi non ha sognato, almeno una volta, di volare da una parte all’altra del mondo in uno schiocco di dita. Fantascienza? Fino a ora sì. Adesso, però, la Fisica quantistica sembra essere arrivata al punto. Almeno per quanto riguarda le particelle (per il teletrasporto a la Star Trek dobbiamo aspettare ancora) Grazie a un gruppo di ricercatori dell’Università di Osaka che ha individuato per la prima volta il cosiddetto stato W, una configurazione particolare di entanglement quantistico che potrebbe rappresentare la chiave di volta per il teletrasporto delle informazioni su scala subatomica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

si chiama stato w ma si legge teletrasporto non come star trek la scoperta rivoluzionaria 232 giapponese

© Cultweb.it - Si chiama Stato W ma si legge teletrasporto (non come Star Trek), la scoperta rivoluzionaria è giapponese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

chiama stato w leggeDal 2026 l'esame di Stato si chiama di Maturità: approvata la legge. Ecco che cosa cambia: solo quattro materie all'orale - Convertito in legge il decreto Valditara: torna il nome Maturità, cambia l'orale e chi non lo fa non può essere promosso. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiama Stato W Legge