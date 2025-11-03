Si cercano armi e droga | nuova operazione alto impatto allo Zen di Palermo

Nuova operazione «Alto impatto» nel quartiere Zen di Palermo, con l’impiego di numerosi equipaggi delle forze dell’ordine. Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga, hanno condotto dall’alba attività volte alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, nonchè al controllo di persone e veicoli in transito. Particolare attenzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

