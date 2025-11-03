Si cercano armi e droga | nuova operazione alto impatto allo Zen di Palermo

Feedpress.me | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova operazione «Alto impatto» nel quartiere Zen di Palermo, con l’impiego di numerosi equipaggi delle forze dell’ordine. Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga, hanno condotto dall’alba attività volte alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, nonchè al controllo di persone e veicoli in transito. Particolare attenzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Si cercano armi e droga: nuova operazione "alto impatto" allo Zen di Palermo

