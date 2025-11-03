Show esplosivo del Gabibbo al gran finale del Lucca Comics & Games 2025

Il Gabibbo di Striscia la notizia ha infiammato il gran finale del Lucca Comics & Games 2025, il più grande evento pop d’Occidente dedicato a fumetti, giochi, cinema, serie TV e animazione. Ma stavolta il celebre pupazzone rosso ideato da Antonio Ricci non si è limitato a una semplice apparizione: è stato il vero protagonista della manifestazione, conquistando migliaia di fan tra gag, selfie e un travestimento spettacolare da Goldrake, in omaggio al 50° anniversario del leggendario robot giapponese. Il Gabibbo festeggia 35 anni tra gag e applausi al Lucca Comics 2025. Accompagnato da Vittoria Ricci, figlia di Antonio e curatrice del museo di Striscia la notizia, il Gabibbo ha portato una ventata di comicità e nostalgia nel cuore di Lucca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

