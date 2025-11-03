Shein mette in vendita bambole gonfiabili pedopornografiche e scatta il caso politico

Today.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È bufera su Shein, il colosso cinese di e-commerce, dopo aver messo in vendita sulla sua piattaforma in Francia bambole sessuali a contenuto pedopornografico. Dopo la dura condanna, Shein ha dichiarato all'Agence France-Presse che gli articoli sono stati rimossi dalla piattaforma ed è stata. 🔗 Leggi su Today.it

