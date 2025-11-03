Shein mette in vendita bambole gonfiabili pedopornografiche e scatta il caso politico
È bufera su Shein, il colosso cinese di e-commerce, dopo aver messo in vendita sulla sua piattaforma in Francia bambole sessuali a contenuto pedopornografico. Dopo la dura condanna, Shein ha dichiarato all'Agence France-Presse che gli articoli sono stati rimossi dalla piattaforma ed è stata. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
12 milioni di pacchi al giorno. ? L’ultra fast fashion è ovunque — e ora arriva anche nel cuore di Parigi. Mentre Shein apre il suo primo negozio fisico in Francia, l’Italia prova a mettere un freno a una valanga di abiti low cost che distrugge il pianeta e la con Vai su Facebook
Ultra fast fashion: mentre in Francia sbarca Shein, l’Italia cerca di mettere un freno $Francia $ultrafastfashion $modacritica $shein - X Vai su X
Shein sotto accusa in Francia per la vendita di bambole pedopornografiche - L'azienda afferma di aver rimosso 'immediatamente' la merce dal sito, mentre il ministro dell'economia minaccia di vietare il colosso cinese dell'e- Riporta msn.com
Shein denunciato per aver venduto bambole pedopornografiche in Francia - A pochi giorni dall'apertura del nuovo store alla BHV di Parigi, Shein finisce sotto accusa per aver permesso la vendita di bambole sessuali dall'aspetto di bambine. it.euronews.com scrive
Vendita online Bambole pedopornografiche, la Francia mette in guardia Shein - «Se questi comportamenti verranno ripetuti, siamo in diritto, e lo chiederò, di vietare l'accesso della piattaforma Shein al mercato francese ... Riporta bluewin.ch