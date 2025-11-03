Shein e le bambole sessuali dall’aspetto infantile la minaccia della Francia dopo la denuncia

(Adnkronos) – La Francia, dopo il caso della vendita di bambole gonfiabili pedopornografiche, minaccia di vietare Shein se "questi comportamenti si ripeteranno". A minacciare il colosso dell'e-commerce è il ministro dell'Economia francese, Roland Lescure intervistato da 'Rmc' e 'Bfm Tv'. "Voglio essere molto chiaro: se questi comportamenti si ripeteranno, avremo il diritto e lo chiederò, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com