Nonostante il risultato fermo sullo 0-0, il finale di partita tra Young Boys e Basilea è stato tutt'altro che tranquillo, con un episodio che ha visto protagoniste due vecchie conoscenze della Serie A: da una parte l'ex Inter Xherdan Shaqiri e dall'altra l'ex Atalanta, Verona e Spezia Ebrima Colley. Lo svizzero del Basilea, nel proteggere il pallone, rifila una gomitata al gambiano, che in precedenza lo aveva spinto ripetutamente. L'arbitro interviene ma decide di "graziare" Shaqiri, punito soltanto con l'ammonizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Shaqiri perde la testa: gomitata all'avversario, ma l'arbitro...