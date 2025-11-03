sfratti rapidi per chi non paga il piano del governo per liberare le case

La maggioranza ha depositato al Senato un disegno di legge per semplificare e velocizzare gli sfratti di chi non paga il canone d’ affitto. La norma non rientra nella Manovra finanziaria, ma sarà una legge a sé. L’obiettivo è quello di liberare molte case e tranquillizzare i proprietari sulla possibilità di affittare con contratti tradizionali. La nuova norma andrà a far parte del cosiddetto Piano Casa, più volte annunciato da Meloni, ma che non ha trovato molto spazio e fondi nella legge finanziaria. È probabile quindi che il Governo proverà a intervenire sulla materia con leggi come quella sugli sfratti, a costo zero o comunque relativamente basso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

