Sfratti lampo il governo al lavoro | due mesi di affitto non pagato e scatta la procedura

Nordio e Salvini sono al lavoro per studiare una norma da inserire nel nuovo piano casa. FdI propone che con 2 mesi di affitto non pagati scatti la procedura accelerata. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Sfratti lampo, il governo al lavoro: due mesi di affitto non pagato e scatta la procedura

Altre letture consigliate

Sfratti lampo, il governo al lavoro: due mesi di affitto non pagato e scatta la procedura - X Vai su X

Angelo Greco. . Sta per arrivare una vera rivoluzione negli sfratti: con la proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia, basteranno due mesi di morosità per perdere la casa senza più passare dal tribunale. La novità è l’istituzione dell’AES, l’Autorità per l’Esec - facebook.com Vai su Facebook

Torino tra sfratti e affitti brevi: "La battaglia per riempire le case vuote" - Nordio e Salvini sono al lavoro per studiare una norma da inserire nel nuovo piano casa. Lo riporta lastampa.it

Spaziani Testa: "Con le esecuzioni lampo più appartamenti locati e giù i canoni" - Il governo, dunque, punta a una stretta sui tempi per ridurre i contenziosi civili e restituire maggiori certezze ai proprietari i cui immobili sono abusivamente occupati. Si legge su msn.com

Caivano, il flop del progetto del governo per il lavoro: assunto un partecipante su tre. E solo il 10% a tempo indeterminato - Il nome del progetto è “C’è posto per te”, ma, a giudicare dai risultati, sarebbe più giusto chiamarlo “C’è un posto ogni tre”. Secondo ilfattoquotidiano.it