Sfratti lampo il governo al lavoro | due mesi di affitto non pagato e scatta la procedura

Lastampa.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nordio e Salvini sono al lavoro per studiare una norma da inserire nel nuovo piano casa. FdI propone che con 2 mesi di affitto non pagati scatti la procedura accelerata. 🔗 Leggi su Lastampa.it

