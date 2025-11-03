Sfratti il governo vuole istituire un’Autorità che velocizzi l’iter | chi non paga fuori in due quattro mesi

Una autorità specifica che velocizzi le procedure di sfratto evitando i passaggi nei tribunali ordinari. Soluzioni più semplici per liberare le abitazioni in affitto da inquilini poco rispettosi nei pagamenti (con almeno due mensilità consecutive non pagate). Insomma, lotta alla morosità. Così la vede Paolo Marcheschi (Fratelli d’Italia), che ha depositato in Senato una proposta di legge. Il governo ha un obiettivo, almeno sulla carta: incentivare i contratti a lungo termine, visti con timore dai proprietari di immobili per la paura di non poter mandare via l’affittuario moroso. In questo disegno un ruolo centrale lo detiene l’Autorità per l’esecuzione degli sfratti, ente amministrativo che avrà come diretto interlocutore in scala gerarchica il ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

