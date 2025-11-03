Rozzano (Milano), 3 novembre 2025 – La storia di Claudio De Mitri, un uomo che vive ai margini. Dopo l’esecuzione dello sfratto ha minacciato di togliersi la vita e ha offeso e minacciato alcuni dipendenti dell’Aler. Per lui ora il divieto di dimora a Rozzano e, dal 7 novembre, dovrà indossare il braccialetto elettronico. Una vicenda complessa, in cui magistratura e forze dell’ordine hanno fatto il loro dovere, ma che lascia emergere una situazione di disagio sociale. Già nel 2016 De Mitri aveva minacciato di darsi fuoco perché era rimasto senza luce e gas nella casa, dalla quale era sotto sfratto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sfrattato dall’alloggio, Claudio De Mitri ora dorme in un furgone. “Ho sbagliato, ma per favore aiutatemi”