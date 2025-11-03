Sfonda la vetrina e tenta il furto nell' ufficio postale di Lungo Dora Firenze | il fumo artificiale e le sirene mettono in fuga il ladro

Ancora un tentato furto, un piano mandato all'aria dall'efficiente sistema di sicurezza che hanno impedito al ladro di saccheggiare l'ufficio postale di Torino 70, sito in Lungo Dora Firenze 71A. I fatti risalgono alle prime ore del mattino di domenica 2 novembre. Tentato il colpo nell'ufficio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Cronaca Camion sfonda una vetrina a Castellammare, ecco cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Tentano di sfondare una vetrina con un tombino, colpo fallito in centro a Legnano - Due uomini con volto travisato hanno preso un tombino dalla strada per cercare di rompere la vetrina dell'attività. Secondo legnanonews.com

Furti nei locali, altro colpo al Caffè Commercio di Serravalle: ladri sfondano la vetrina e rubano il registratore di cassa. I titolari: «Siamo esasperati» - Dal Centro, dove si sono registrati nei giorni scorsi gli ultimi episodi di furto all'enoteca Peccato ... Riporta ilgazzettino.it

Bologna, sfonda la vetrina di un negozio in via Indipendenza con un dumper del cantiere del tram: «Non ha rubato nulla» - È riuscito a intrufolarsi all’interno di un cantiere del tram e a mettere in moto un Dumper, per poi andare a schiantarsi contro la vetrina di Oysho, il negozio di intimo e abbigliamento di via ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it