Sfonda la finestra murata di un appartamento in ristrutturazione e lo occupa abusivamente | denunciato

Sfonda la finestra murata di un appartamento in ristrutturazione e lo occupa arbitrariamente. denunciato 41enne straniero. I carabinieri della Stazione di San Pancrazio hanno denunciato un 41enne straniero per occupazione arbitraria di immobile.L'indagine è scaturita dalle segnalazioni dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

