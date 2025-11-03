Sezze lancia Sezze per la Salute | raccolta fondi per una nuova sonda ecografica da destina alla Casa della salute

A Sezze prende avvio la campagna "SEZZE PER LA SALUTE: ogni offerta è un gesto che cura", iniziativa pensata per dotare la Casa della Salute di un nuovo strumento diagnostico, la sonda ecografica GE LOGIQ P9, considerata un supporto essenziale per le attività quotidiane del presidio. Perché servono le donazioni. L'iniziativa nasce dall'idea che anche un contributo minimo possa generare un beneficio collettivo. La struttura sanitaria, che accoglie anziani, bambini, famiglie e pazienti cronici, potrà così disporre di un dispositivo in grado di rendere più precise le diagnosi e di intervenire in tempi brevi, a vantaggio dell'intera comunità.

