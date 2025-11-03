Settimana di musica e spettacolo al Victoria Club di abano | tra grandi voci e dj set d’autore

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana all’insegna dell’intrattenimento di qualità al Victoria Club, elegante locale di piazza Cortesi ad Abano Terme, situato all’interno dell’hotel Trieste & Victoria del gruppo Borile Hotels. L’ambiente raffinato e l’atmosfera accogliente faranno da cornice a quattro serate di musica dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

