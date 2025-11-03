Sesso in chiesa a Salsasio di Carmagnola | il parroco sorprende la coppia
Don Iosif Patrascan ha scoperto due giovani mentre stavano consumando un rapporto sessuale all’interno della chiesa di Salsasio di Carmagnola. Il fatto è avvenuto in pieno giorno, lunedì 27 ottobre. Riferiscono dalla parrocchia: “La giovane coppia di origine straniera, dopo alcune effusioni sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
