Sesso in chiesa a Salsasio di Carmagnola | il parroco sorprende la coppia

Don Iosif Patrascan ha scoperto due giovani mentre stavano consumando un rapporto sessuale all’interno della chiesa di Salsasio di Carmagnola. Il fatto è avvenuto in pieno giorno, lunedì 27 ottobre. Riferiscono dalla parrocchia: “La giovane coppia di origine straniera, dopo alcune effusioni sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it