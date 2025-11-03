Sesso con la maestra e video hard a Bari | lei assolta e minorenne indagato per revenge porn

Il 15enne si era costituito anche parte civile nel processo contro la maestra ma ora è accusato di revenge porn con l'accusa di aver diffuso quei video a contenuto sessuale su chat e online su gruppi social ma anche di aver fatto circolare altri video e fotografie riguardanti coetanee. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sesso con 15enne assolta la maestra di Bari: “Il fatto non costituisce reato”, potrà tornare in cattedra https://www.infoscuola24.it/sesso-con-15enne-assolta-la-maestra-di-bari-il-fatto-non-costituisce-reato-potra-tornare-in-cattedra/ - facebook.com Vai su Facebook

Sesso con minori e video hard, maestra assolta in appello a Bari: “Il fatto non costituisce reato” - La maestra barese, quarantacinquenne all'epoca dei fatti, non ha mai negato i rapporti sessuali con i minori spiegando però che avevano già quindici ... fanpage.it scrive

Video hard e sesso con minori, assolta in Appello maestra di Bari. Lei: "Non farei più quelle video chat" - E' stata assolta in Corte di Appello a Bari, "perché il fatto non costituisce reato" Daniela Casulli, la maestra che nel 2021 era stata arrestata e sottoposta ai domiciliari con le accuse di produzion ... Come scrive msn.com

Daniela Casulli, assolta la maestra elementare che faceva sesso con minori (e registrava video hard). «Il fatto non costituisce reato» - È stata assolta in appello Daniela Casulli, la maestra elementare barese condannata a sette anni e tre mesi per aver adescato alcuni adolescenti. Segnala msn.com