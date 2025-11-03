Sessiste e patriarcali le tre false femministe che odiano in chat
Laura Onofri Grisetti presidente di “Se non ora quando?” di Torino. “Fonte, Sabene e Vagnoli sono l’antitesi del movimento. Sono un danno per tutte le donne che si impegnano per le altre donne. Teorizzano odio e violenza verbale, rappresentano il patriarcato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
CHIAMATA PUBBLICA Continuano a comparire le scritte misogine, sessiste e vi0lente ai danni di una studentessa. Scritte figlie della cultura dello st*pr0, lo abbiamo già detto. Capiamo insieme oggi, in un'assemblea aperta, non solo come toglierle tampo Vai su Facebook
Ascoli, altre scritte sessiste in tre scuole: la vittima è la stessa studentessa. La rabbia della mamma - ASCOLI Non sono bastate le denunce contro ignoti, le indagini in corso da parte delle forze dell’ordine, le manifestazioni pubbliche di solidarietà avvenute in città. Si legge su corriereadriatico.it