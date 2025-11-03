Serve sangue per Ciro Cozzolino poliziotto ferito in un incidente a Torre del Greco in cui è morto un collega

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciro Cozzolino, agente della Polizia di Stato, è rimasto ferito sabato 1° novembre in un incidente stradale a Torre del Greco; il collega, Aniello Scarpati, 47 anni, è invece deceduto. Cozzolino è ricoverato in ospedale in Terapia Intensiva e ha bisogno di sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

