Serve sangue per Ciro Cozzolino poliziotto ferito in un incidente a Torre del Greco in cui è morto un collega
Ciro Cozzolino, agente della Polizia di Stato, è rimasto ferito sabato 1° novembre in un incidente stradale a Torre del Greco; il collega, Aniello Scarpati, 47 anni, è invece deceduto. Cozzolino è ricoverato in ospedale in Terapia Intensiva e ha bisogno di sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
ATTENZIONE: LEGGI E DONA. SERVE SANGUE PER CIRO, IL POLIZIOTTO RIMASTO GRAVEMENTE FERITO NELL'ICIDENTE AVVENUTO IERI, E CHE HA PORTATO ALLA MORTE DEL COLLEGA Aniello Scarpati. TUTTE LE INFO NELLA FOTO. GRAZIE. - facebook.com Vai su Facebook
Asst Valle Olona, a Busto serve sangue zero negativo per salvare una vita: accorrono anche i militari Nato $in evidenza - X Vai su X
Poliziotto ucciso, serve sangue per il collega ferito - Parte dall’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato l’appello alla solidarietà per raccogliere sangue destinato a Ciro Cozzolino, l’agente ri ... Da ilfattovesuviano.it
Poliziotto morto: appello a donazione sangue per agente ferito - Ciro Cozzolino è l’agente di polizia rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto sabato primo novembre a Torre del Greco nel quale ha ... espansionetv.it scrive
Poliziotto ucciso dal Suv, collega in gravi condizioni, la Polizia lancia un appello: “Donate sangue per Ciro” - Ciro Cozzolino, l'agente rimasto gravemente ferito nel tragico incidente di sabato 1 novembre, nel quale ha perso la vita il collega Aniello Scarpati, è attualmente ricoverato in rianimazione all'ospe ... Segnala casertace.net