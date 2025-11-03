Serie D | Il Fasano si impone anche contro il Francavilla in Sinni e resta in vetta
Quarta vittoria casalinga e decimo risultato utile consecutivo in campionato per l’Us Città di Fasano, che all’ultimo respiro supera per 3-2 il Francavilla ed allunga in vetta alla classifica della Serie D-Girone H, giunta alla 10^ giornata.Il match del “Vito “Curlo” si apre con una doccia fredda. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Argomenti simili trattati di recente
Telesveva. . SERIE D | FASANO-FRANCAVILLA S. 3-2 #fasano #francavillainsinni #sport - facebook.com Vai su Facebook
Città di Fasano-Savoia 4-3 dcr: super successo in rimonta - Savoia di Mercoledi 22 Ottobre 2025: sotto di ben tre reti la squadra pugliese porta il match ai rigori e conquista gli ottavi di finale ... calciomagazine.net scrive
Serie D, il Francavilla si affida a Taurino. Il Fasano va. Barletta, Andria, Martina e Nardò inseguono la vittoria - Avvio in salita contraddistinto da numeri impietosi, in netto contrasto con le ambizioni della proprietà. Scrive msn.com
Scontri dopo Fasano-Andria: tensione e violenza nel post-partita, auto della polizia danneggiate FOTO - Tafferugli tra tifosi e forze dell’ordine dopo la gara di Serie D. Da msn.com