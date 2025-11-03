Serie D | ieri sconfitta pesante per il Montevarchi vittoria di prestigio per il Terranuova Traiana In Eccellenza bene il Figline
Arezzo, 03 novembre 2025 – In serie D pesante battuta d’arresto ieri per L’Aquila Montevarchi, mentre il Terranuova Traiana ha conquistato una vittoria bella e importante contro un avversario di livello. Al “Mario Matteini” di Terranuova Bracciolini, la formazione di Marco Becattini ha superato il San Donato Tavarnelle per 1-0, confermando l’ottimo momento di forma. Dopo il pareggio di prestigio con il Foligno e la precedente vittoria interna sul Prato, i biancorossi hanno offerto ieri un’altra prestazione convincente. Il gol decisivo è arrivato al 40’, con una splendida punizione di Leonardo Mannella, che ha regalato tre punti fondamentali ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
