3 nov 2025

Sesta sconfitta in campionato, silenzio stampa e una crisi che non sembra finire. Ieri i minerari hanno perso l’ennesimo incontro, stavolta 2-0 in casa, contro il Foligno. Nel primo tempo la gara viaggia sul filo dell’equilibrio soprattutto a centrocampo, con le due squadre che cercano azioni manovrate. In una di queste al 27’ è Khribech a cercare la conclusione dal limite, ancora una volta Poggiolini controlla. Al 33’ Pellegrini prova la botta dopo il retropassaggio di Falasca, la palla fa la barba al palo. Al termine del primo tempo le due squadre vanno a riposo sullo 0-0. Al 7’ della ripresa Remedi prova a trasformare un campanile in un gol della domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Altro capitombolo in casa. FolloGavo, niente da fare

